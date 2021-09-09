【時報記者沈培華台北報導】汽車扣件廠恆耀(8349)受惠整體需求比去年轉強，8月營收為8.38億元，年增14.22%；前8月營收66.33億元，年增27.46%，今年業績回復成長。

恆耀客戶需求暢旺，尤其電動車客戶需求強勁，既有產能已不足以滿足訂單。整體訂單能見度看到年底，全年營收力拚較去年雙位數成長。

恆耀考量目前產能已供不應求，未來客戶需求持續看增，日前決定在台南添購4.84萬坪土地，用於建置新廠房、擴充產能，公司預計今年第四季至明年第一季間完成購置土地相關作業，新產能預計將於1~2年後視訂單情況開出。

展望下半年，隨著訂單穩健，法人推估，恒耀下半年單月營收可維持8~9億元水準，公司並透過優化機台生產效率提升10~20%產能，營收有機會再提升。

恆耀上半年營收49.44億元，毛利率18.69%，營業淨利2.26億元，淨利1.58億元，每股淨利1.2元，比去年同期轉盈。第二季營收24.51億元，毛利率18.02%，營業淨利約0.84億元，淨利約0.57億元，每股淨利0.48元。

恒耀主要產品為車用扣件，營收比重達8成，目前生產基地分為台南廠、廈門廠、德國廠(eska)，產能各佔約三分之一。以地區來看，亞洲約佔營收5成，歐洲約33%，美國約佔15%。

(時報資訊)

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