【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在歐洲時間9日中午，市場預估歐洲央行將做出決定，慢慢退出刺激景氣回春計畫。不過，未來景氣一旦不明朗，歐洲央行應不會袖手旁觀，還是會提供大量銀彈支援。

目前，歐洲通膨率在10年高點徘徊，若當地央行縮手刺激景氣的話，預估2022年初將大幅回檔，並在2023年底重回歐洲央行2%目標值之下。負責歐元區19個國家貨幣政策的歐洲央行，儘量選擇不要在美國聯準會之前有任何政策大變動。因為，聯準會也正在考慮是否要修正目前超級寬鬆貨幣政策。

市場臆測，歐洲央行現行的疫情緊急購買資產計畫(PEPP)，債券購買量將從7月的800億歐元，漸減至第4季的每月買進600億至700億歐元左右。為避免市場反應太大，歐洲央行這次縮減計畫應該只會給個方向，而不是詳細的數字。

因此，歐洲央行對預定將於2022年3月就要結束的疫情刺激計畫，比較有爭議部分，或許會留在3個月後的12月再來決定。但金融機構須面對，一旦歐洲央行明確釋出減購訊息時，是否可依賴中央其他貨幣工具，讓市場運作能維持不變。

歐洲時間8日，奧地利央行曾樂觀表示，歐元區貨幣政策正常化，有機會比各方學者專家預估的時間點還要發生得快。

(時報資訊)