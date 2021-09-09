【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數210.83點，漲2.01點；總計456家漲、203家跌、80家持平；委買6802005張、委賣4230184張；總成交值431.24億元。

(時報資訊)

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