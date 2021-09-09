【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17277.53點，漲7.04點；總計596家漲、278家跌、105家持平；委買27000633張、委賣18242832張；總成交值1735.87億元。

(時報資訊)

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