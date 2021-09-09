【時報記者林資傑台北報導】行政院長蘇貞昌今（9）日主持「振興方案記者會」，宣布將推出「振興五倍券」。其中，數位五倍券將自22日起開放綁定、10月8日起開始消費。紙本五倍券9月25日起開放超商預購、10月8日起領取，郵局則自10月4日起於網站及電話預約、10月12日起領取。

蘇貞昌表示，去年推出的「振興三倍券」累計創造1000億元效益，帶動零售、餐飲營收創歷史新高。今年推出的「振興五倍券」使用期限為2021年10月8日至2022年4月30日，由於更好領、更好用且更刺激，預計可望創造2000億元效益。

蘇貞昌表示，雖然近期發生長榮機師、及現在還在應對中的幼兒園感染事件，但每日確診數已持續一段時間維持個位數。政府一方面不敢掉以輕心，一方面對此波病毒入侵受衝擊的內需產業、服務業，仍要規畫如何照顧員工生計、振興經濟。

蘇貞昌指出，紓困4.0截至3日已提供1105萬人次協助，包括特別預算及各部會資金支應項目，合計提供1629億元現金紓困。由於主計總處上修今年經濟成長率達5.88％、估創11年新高，因此規畫推出振興五倍券，且由政府替全民出1千、分享經濟成長果實。

蘇貞昌表示，振興五倍券已在今日院會中通過特別預算，將送立法院審議。只要是2022年4月30日前出生的我國國民、外籍配偶、持永久居留證、持外交官員證者，均可領取3張1000元、2張500元、5張200元的振興五倍券。

推動時程方面，蘇貞昌表示，數位五倍券自9月22日起綁定，10月8日起消費。紙本五倍券則分兩部分，其中超商自9月25日開始預約，10月8日開始領用。郵局則自10月4日起開放網站及電話預約、10月12日起領用。

蘇貞昌指出，振興五倍券原先計畫排除部分國內電商，但國內電商業者釋出誠意，承諾將設專區挺在地商家、小農，免上架費、降低抽成、減免廣告費與服務費，將請經濟部持續盯好、確認業者遵守承諾。

(時報資訊)