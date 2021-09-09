有報導稱，鴻海集團轉投資日本夏普越南廠受當地疫情影響，可能讓競爭蘋果手機鏡頭模組訂單的對手LG得利。夏普今天表示，儘管越南疫情嚴峻，但位於當地平陽省的工廠正常運作。

韓國科技媒體網站The Elec於7日報導，由於夏普（Sharp）在越南胡志明市的廠區受到當地2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響暫時停工，LG InnoTek有機會取得夏普提供給蘋果（Apple）iPhone手機使用的部分鏡頭模組訂單量。

至於LG InnoTek位於越南海防市的廠區，上述報導說，未受疫情影響。

對此，夏普今天上午回應指出，夏普越南工廠並不如報導中所言在胡志明市，而是在平陽省。

夏普指出，儘管越南疫情嚴重，夏普位於平陽省工廠目前正常運作中。有關客戶訂單問題，身為供應商一員不予評論。

夏普指出，中央疫情指揮中心衛福部醫福會執行長王必勝對台灣廠商在越南投資的業者進行防疫指導，在此表示萬分感謝。

外媒先前指出，蘋果iPhone所需2鏡頭或3鏡頭模組以往主要由LG Innotek和夏普提供，中國歐菲光電也切入相關供應鏈。

不過，歐菲光電近期由於涉嫌侵害新疆維吾爾族人權遭美國商務部列入黑名單，LG Innotek和夏普可因此受惠。

此外，韓國廠商供應鴻海鏡頭模組檢測設備，鴻海本身有機會透過組裝鏡頭零組件或提供模組，切入蘋果iPhone鏡頭模組供應鏈。

(時報資訊)

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