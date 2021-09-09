孝親費該給多少，恐怕是不少人都有的煩惱。一名剛出社會的女子抱怨，自己月薪24k、月休5天，每月1萬元孝親費太多，與母親商量降為5000元，卻被罵住家裡、吃家裡為何不給1萬，讓她相當無奈。不少網友認為以她的薪水每月1萬元孝親費確實太高，不過更多網友卻指出，小資女應該要「換工作」。

「想問問各位帥哥美女會給多少孝親費」，一名女網友在臉書社團《●【爆怨公社】●》發文抱怨，表示自己是剛畢業進入職場的社會新鮮人，一個月月薪24k、月休才5天，住家裡會分擔水電費用，偶爾分擔伙食費用，因打算分期付款買摩托車，以及進修、買保險，與母親商量，想將孝親費降為5000元。

豈料母親竟生氣飆罵：「你住家裡又不是外面租房子，也不是外食族為什麼不給一萬！」，小資女委屈表示，她想要存買房基金和結婚基金，也考慮和男友在外租房或買房，家人卻說現在買房子如果你們分手了你的錢就要不回來，男生要多負擔一些、男生賺的錢全部要給女生保管等語，讓她相當傻眼。

不少網友看完小資女的抱怨回應：「一萬真的太多了」、「知道你月薪24k還敢跟你要10k，雖然你住家裡但還是情緒勒索」、「感覺是被鄰居洗腦了，小孩不給一萬就是不孝」、「24K 給5000！我覺得很合理啊！」。

不過更多人苦勸小資女：「你先換工作吧」、「月休五天才24000.......還不趕緊換工作」、「重點不是5千1萬吧 重點是24k是真的太少」、「我工讀生 月休9天都有30K了 五天24K是…？」、「月休5天才24000，您要先考慮換老闆了」。

(時報資訊)