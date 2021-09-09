中國大陸高階通用型空壓機廠力達-KY自結8月合併營收不論以人民幣或新台幣計價，均創近三年同期新高，主因是推出多款變頻螺桿機效應開始顯現，十月計畫再推出螺桿新機搶市，推升今年營收增長動能。

力達8月合併營收人民幣1.2億元，年增1.31％，折合新台幣計價5.18億元，月增21.4％，年增2.38％；前八月合併營收人民幣6.78億元，年成長14.53％，折合新台幣計價29.44億元，年增16.92％。

力達表示，力達推出多款螺桿主打商品慢慢發揮業績加乘效果，是8月營收成長的主因，下半年業績也會比上半年好。此外，外銷雖受東南亞及印度疫情再起影響，但截至前八月外銷業績仍優於去年同期。

力達指出，力達活塞機、螺桿機、渦旋機三大產品8月營收比重分別為24.4％、59.1％及13.9％，螺桿機的應用持續深入各行各業製造產線，第四季將推出深入行業專用的螺桿新機，從通用型市場觸角延伸至指定行業應用，深化行業專用市場。

力達指出，8月中國製造業採購經理人指數(PMI)由7月的50.4降至50.1，連續五個月回檔，顯示大陸製造業擴張力度有所減弱，主要是製造業原材料供應及產品交付受阻，生產週期延長，以致企業在原材料採購方面態度謹慎。惟通膨壓力部分，已逐漸獲得緩解，製造業對未來依舊保持樂觀態度，力達也會緊盯疫情及原材料價格變化，如果侵蝕獲利，就會討論調漲售價。

(時報資訊)

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