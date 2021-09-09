施打新冠肺炎疫苗後的副作用頻傳，英國阿斯特捷利康（AstraZeneca AZ）的新冠疫苗，除了可能產生一般如手臂酸痛、頭痛等副作用外，歐盟藥品管理局（EMA）另外更新增列「極罕見副作用」格林巴利症候群（Guillain- Barré Syndrome，GBS），這是急性的免疫介導的脫髓鞘神經病變，嚴重反應者恐會造成手腳麻痺、肢體疼痛，甚至顏面神經麻痺、呼吸窘迫等。

格林巴利症候群是急性多發性神經炎的總稱，患者運動神經與自體免疫系統會突然遭到攻擊而發生急性反應。往年也曾有注射流感疫苗後發生急性多發性神經炎的案例，但與疫苗相關性仍未明確，推測是毒素和疫苗誘導的自身免疫的協同作用，導致「免疫風暴」在體內發作。

●不只AZ 嬌生疫苗也被加註格林巴利症候群警語

這次歐盟藥品管理局是針對全球施打近6億AZ疫苗後，回報8百多例發病的通報，因此考量相關可能性後，將AZ疫苗副作用增列格林巴利症候群，但標註為「非常罕見」。

除了AZ疫苗被增列副作用以外，嬌生疫苗也在7月份被美國食品藥物管理局(FDA)加註「可能提高併發急性神經發炎的罕見副作用」警語。

●大人小孩都有可能性

臨床上，格林巴利症候群屬罕見疾病，大約每10萬人中才有1例，各個年齡層都有案例報告，但致病原因不明，一般認為是因為身體的免疫反應出了差錯而導致。

亞東醫院神經內科黃俐文醫師指出，由於患者的免疫系統會攻擊自身神經系統，導致神經功能障礙，典型症狀包括肌肉無力、四肢癱瘓、吞嚥或呼吸困難，嚴重者可能因呼吸衰竭、敗血症、肺栓塞而死亡。致死率5%。不過若無嚴重併發症，約80%的病患能恢復正常功能。

不過FDA與EMA也都強調，新冠肺炎疫情期間，疫苗「已知益處仍超過已知潛在風險」，施打疫苗整體來說利大於弊，仍建議應盡快接種。

(時報資訊)