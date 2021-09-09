疫情衝擊、政策救急！Delta變種病毒來勢洶洶，「宅經濟」商機不滅，宅配通（2642）亮燈漲停，鈊象（3293）、網龍（3083）抗跌；不過，行政院喊出五倍券國慶連假前上路，「振興概念股」同步鬆口氣，9日風光掛牌的水餃股八方雲集（2753）飆漲逾9％，王品（2727）、夏都（2722）也終結連三黑，「宅經濟」、「振興概念股」股價同強。

新北幼兒園、板橋社區大樓疫情「連環爆」，台股9日開盤再下挫95.45點，惟「宅經濟」概念股多頭趁勢崛起，包括物流股宅配通連三日亮燈漲停，本周來股價大漲逾三成，電子商務的富邦媒也力守盤上，遊戲族群網龍、宇峻、鈊象、智冠逆勢「紅通通」。

不過，行政院長蘇貞昌9日主持「振興方案記者會」，宣布若透過超商預購，紙本五倍券最快可於10月8日國慶連假前開始領用。台股觀光、餐飲族群受惠五倍券「政策護體」，股價紛紛「跌深反彈」，晶華、夏都、王品、美食-KY、雄獅、雲品、鳳凰，漲幅落在0.5～4％。

其中，「正牌水餃股」八方雲集9日也以每股承銷價155元掛牌上市，盤中加上五倍券利多激勵，股價盤中最高衝上172元，等於先前抽中股票的股民，每張現賺高達1.7萬元。

法人指出，台股近期受Delta變種病毒衝擊，但有鑑於此為「非經濟因素」，且國人接種新冠疫苗的覆蓋率已日漸攀升，預期台股信心後續可望迅速復甦。就技術面觀察，台股若未在本周出現帶量長黑，則加權指數仍有高點可期。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意