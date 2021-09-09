國際金融協會（IIF）數據顯示，8月外國投資者從中國以外的新興市場債市和股市撤出資金，這是2020年3月以來首次出現此類資金外流。

路透引述IIF報告顯示，中國以外新興市場的固定收益市場7月遭遇28億美元的投資組合資金外流，股市資金外流規模為30億美元，投資者對美國聯準會縮減刺激計劃感到擔憂。

不過，中國當局正進行監管打擊之際，中國市場仍吸引101億美元的資金流入，其中近三分之二流入債市，中國吸引資金流入也幫助新興市場債務整體淨資金流入。

IIF經濟學家Jonathan Fortun指出，展望未來，隨著許多發展中國家通膨接近峰值，且許多新興市場的實際利率為正，預計資金流動的前景在不久的將來會不斷改善。

(時報資訊)