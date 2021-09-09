國際金融協會（IIF）數據顯示，8月外國投資者從中國以外的新興市場債市和股市撤出資金，這是2020年3月以來首次出現此類資金外流。

路透引述IIF報告顯示，中國以外新興市場的固定收益市場7月遭遇28億美元的投資組合資金外流，股市資金外流規模為30億美元，投資者對美國聯準會縮減刺激計劃感到擔憂。

不過，中國當局正進行監管打擊之際，中國市場仍吸引101億美元的資金流入，其中近三分之二流入債市，中國吸引資金流入也幫助新興市場債務整體淨資金流入。

IIF經濟學家Jonathan Fortun指出，展望未來，隨著許多發展中國家通膨接近峰值，且許多新興市場的實際利率為正，預計資金流動的前景在不久的將來會不斷改善。

(時報資訊)

#IIF

主要市場指數

紐約道瓊
35031.07 -68.93(0.20%)
04:58
S&P500
4514.07 -5.96(0.13%)
04:58
Nasdaq
15286.64 -87.69(0.57%)
05:16
費半指數
3377.68 -42.05(1.23%)
05:16
日經225
29989.29 -191.92(0.64%)
13:26
南韓KOSPI
3117.82 -45.17(1.43%)
13:26
香港恆生
25800.62 -520.31(1.98%)
13:31
上證指數
3673.96 -1.23(0.03%)
13:31
深圳成指
14557.13 -130.95(0.89%)
13:31
英國FTSE
7095.53 -53.84(0.75%)
09/08
法國CAC
6668.89 -57.18(0.85%)
00:05
德國DAX
15610.28 -232.81(1.47%)
09/08

延伸閱讀