【時報記者莊丙農台北報導】日盛金(5820)暨其子公司企業工會指出，與富邦金勞資協商會議皆有保密原則，不會針對未有達成共識項目提出任何評論，也相信富邦金會秉持誠信原則與社會責任，重視集團形象，善待並照顧原日盛所有員工。

本周第四度進行的日盛金企業工會與富邦金勞資協商，最終仍未達成共識，傳出對於工會爭取合併員工安置計畫比照大眾銀併入元大金的三年選擇權，難獲富邦金同意，工會認為是有心人故意放話。

工會今天發出聲明指出，與富邦金控代表自7月2日會前會雙方首次會面，7月23日第一次正式協商，一直到9月7日第三次協商，加上會前會共計四次協商，前後歷經近50日協商時程，團體協約內容卻未有實質進展，工會深表遺憾，但工會仍遵守雙方協議，在團體協約條文未定案前，雙方皆不對外透露有關會議相關內容的保密協議。

工會也指出，雖然現階段所有權益項目都未有進一步表示，但相信富邦金控是台灣企業標竿，應會秉持誠信原則與社會責任，重視集團形象，善待並照顧原日盛所有員工，日盛金控暨其子公司企業工會在工會會員支持下，積極為工會會員爭取工作權益。

富邦金入主日盛金後，近期展開人事改組，日盛金董事長、總經理及發言人改由富邦金總經理韓蔚廷擔任，日盛銀行、證券董事長分別由北富銀執行副總經理郭倍廷及富邦證券總經理程明乾出任。前日盛金董事長黃錦瑭留下擔任日盛證券及日盛銀行董事。

(時報資訊)

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