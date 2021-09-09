富達投資2021年以來至少第二次下調螞蟻集團的估值預估。外媒引述監管申報文件顯示，截至6月底，富達投資對其所持螞蟻股份的估值為780億美元，不僅低於2月份時的1,440億美元，更較2020年11月初螞蟻IPO突然遭監管機構終止前的2,350億美元估值，下跌近67％。
文件顯示，富達持倉的估值可能在7月份進一步下降至670億美元左右，但因7月披露的內容範圍有限，因此難以確定數值下降反映的是估值下調或是基金持倉的變化。富達和螞蟻皆未予以回應。
因大陸官方自2020年以來對企業監管事宜加強審查，整頓金融科技行業細節，並推出落實資訊安全和IPO的新規，螞蟻集團的未來充滿不確定性。螞蟻集團前執行長胡曉明於3月卸任後，由董事長井賢棟兼任，並承諾將進行全面整改。
(時報資訊)
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