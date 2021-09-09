近年ESG基金大行其道，國外資產管理業者也都將ESG納入投資流程中，成為投資研究的「標配」，但為了禁止投信基金「漂綠」，金管會於7月2日發布「有關投信發行ESG相關主題基金之資訊揭露審查原則」，包括投資目標與衡量標準、投資策略與方法等八項原則，合庫環境及社會責任多重資產基金是在ESG基金審查原則發布後第一檔送件並順利取得生效資格的基金。

觀察近期投信業者新送件狀況，7月以來仍在審核中的ESG主題有關的包括富蘭克林華美全球潔淨能源ETF、合庫環境及社會責任多重資產基金、國泰美國ESG之星基金、聯邦低碳目標多重資產基金、鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金及瀚亞ESG動態多元新興市場高收益債券基金，目前合庫環境及社會責任多重資產基金順利取得生效函。

合庫投信指出，合庫環境及社會責任多重資產基金由百達資產管理公司擔任顧問，而百達資產管理於2007年1月率先簽署為全球第一批簽署的領導企業，並於獲得2019度最佳永續投資企業(PRI A+)，其中整體策略及治理獲得PRI最高評分A+。再者，根據歐盟的《永續金融揭露規範（SFDR）》，百達資產管理旗下有9檔屬於Article 9(深綠基金)、20檔屬於Article 9(淺綠基金)，佔整體資產規模的54％，可見其在ESG投資領域的著墨相當深。

合庫環境及社會責任多重資產基金將投資於環境及社會責任相關的股票、債券及ETF，環境主題則聚焦在再生能源、能源效益、去實體化經濟、永續農業與林業、供水及處理、廢棄物處理及再造、汙染控制等相關領域。根據統計，環境主題相關的市場規模約2.5兆美元，而且每年以6～7％的速度成長，是不容忽視的投資趨勢。

金管會所發布ESG相關主題投信基金的資訊揭露事項審查原則，包括投資目標與衡量標準、投資策略與方法、投資比例配置、參考績效指標、排除政策、風險警語及定期揭露，除新送件申請的基金需在公開說明書上揭露相關資訊外，投信公司若已有相關ESG基金也必須在明年1月2日前完成公開說明書修訂，以確保投資人知的權利。

(時報資訊)