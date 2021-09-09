聯準會（Fed）主席鮑爾在8月底的全球央行總裁年會上，確立量化寬鬆（QE）年底啟動縮表，但「升息還不到時候」，市場解讀相對溫和偏鴿派，也代表低利環境延續，有利科技股成長性，及評價具吸引力，時序將進入第四季消費旺季，部分漲價題材有助營運面回暖，建議分批佈局科技基金，迎接年底電子旺季行情。

投信業者表示，美股指數先前再創新高，風險情緒好轉，台股月初也在半導體權值股助攻下，資金回流電子股，挹注盤勢上漲。但近來受到變種病毒疫情升溫衝擊，美股漲高回檔，台股也跟隨美股腳步震盪下殺，預料利空消化後，迎接年終消費旺季的基本面利多，可望重啟攻勢。

日盛高科技基金研究團隊指出，新款iPhone將在9月發表，手機品牌新機發表將帶動相關供應鏈業績，且法人持續回補半導體族群，市場資金回流電子股，挹注盤勢攻堅動能。就鮑爾的談話內容，代表縮減購債與升息時間點並非連動，決策機制獨立分開，也有利美股沈澱後續攻高，關注焦點將重回企業強勁獲利。反觀台股因市場資金充裕，仍有利大盤反彈後續攻。

日盛高科技基金研究團隊認為，電子族群步入旺季，且財報大多優於預期，在半導體龍頭調漲代工價格後，凸顯出半導體供應鏈供需失衡難解，預期2022年仍將供不應求，市場持續關注受惠且明年成長明確的晶圓代工、ABF等主要族群。另2022年5G手機滲透率挑戰50％，未來幾年滲透率將持續上升，相關供應鏈營運將持續受惠。

(時報資訊)