【時報記者任珮云台北報導】新冠肺炎變種病毒再度引發疫情，現階段疫情的發展是全球最關注的焦點，因此在疫苗、醫藥股仍具題材性，醫材、醫檢需求不減，新冠病毒的解藥與疫苗，製藥、生技等全球防疫產業將仍持續為投資焦點。國內目前在台股掛牌的被動型生醫ETF僅有群益NBI生技(00678)，而富邦投信將募集的富邦基因免疫生技ETF，目前尚不確定掛牌的時間。2檔ETF的第一大成分持股都是美國製藥商莫德納。

群益NBI生技ETF基金經理人林孟迪表示，生技醫療相關產業的領頭羊都在NBI生技指數成分股中，知名美國製藥商莫德納為第一大成分股，莫德納在7月21日列入標普500指數成分股，至上週五(9月3日)以來已上漲29.77%，今年以來股價也大漲298.87%，此外，也包含其他知名的COVID-19概念股，例如：ASTRAZENECA(AZN US)、BIONTECH(BNTX US)及NOVAVAX INC(NVAX US)等疫苗相關個股；新冠肺炎治療用藥藥廠吉列德(GILD US)、再生元(REGN US)；全球基因定序領導者Illumina(ILMN US)。

全球政府撒幣開始連年買疫苗，龐大的寡占商機獲利具想像空間。目前全球疫苗施打普及率持續推進，預估至2025年新冠疫苗市場規模將上看1,500億美元，在全球新冠疫情尚未獲得有效控制之前，新冠疫苗儼然成為剛性需求，連同周邊藥物、檢測等醫療資源需求同步升溫，相關廠商獲利具想像空間。另外，目前各大藥廠積極研發新冠流感二合一疫苗，根據高盛推估，全球流感疫苗約有60億美元的規模，未來商機更可期。

群益NBI生技ETF基金目前持股莫德納約11%，而富邦基因免疫生技ETF的第一持股也是莫德納約6%。

(時報資訊)