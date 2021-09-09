大陸官方關注未成年人遊戲監管，中宣部、新聞出版署約談騰訊、網易等遊戲企業和平台。官方強調，各網路遊戲企業和平台要嚴格落實通知各項要求，執行向未成年人提供網路遊戲的時段時長限制，且不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲帳號租售交易服務。

香港經濟日報報導，相關概念股繼8日晚間美股下挫後，港股科技股跌勢延續至9日早段，騰訊盤中下跌4％，最報502.5港元，成交額已突破85億港元。阿里巴巴盤中跌3.9％，報164.3港元，網易跌6.5％，報140.7港元。

嗶哩嗶哩盤中下跌6.5％，報652港元，快手跌6.3％，報93港元，百度跌4.2％，報156.6港元，京東跌4.1％﹐報310.2港元。

(時報資訊)

#港股 #未成年 #遊戲 #監管 #騰訊 #科技股

主要市場指數

紐約道瓊
35031.07 -68.93(0.20%)
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S&P500
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Nasdaq
15286.64 -87.69(0.57%)
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費半指數
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日經225
29989.29 -191.92(0.64%)
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南韓KOSPI
3117.82 -45.17(1.43%)
13:26
香港恆生
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上證指數
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深圳成指
14557.13 -130.95(0.89%)
13:31
英國FTSE
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法國CAC
6668.89 -57.18(0.85%)
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德國DAX
15610.28 -232.81(1.47%)
09/08

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