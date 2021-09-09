大陸官方關注未成年人遊戲監管，中宣部、新聞出版署約談騰訊、網易等遊戲企業和平台。官方強調，各網路遊戲企業和平台要嚴格落實通知各項要求，執行向未成年人提供網路遊戲的時段時長限制，且不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲帳號租售交易服務。
香港經濟日報報導，相關概念股繼8日晚間美股下挫後，港股科技股跌勢延續至9日早段，騰訊盤中下跌4％，最報502.5港元，成交額已突破85億港元。阿里巴巴盤中跌3.9％，報164.3港元，網易跌6.5％，報140.7港元。
嗶哩嗶哩盤中下跌6.5％，報652港元，快手跌6.3％，報93港元，百度跌4.2％，報156.6港元，京東跌4.1％﹐報310.2港元。
(時報資訊)
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