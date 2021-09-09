國內疫情再升溫，外貿協會及SEMI共同主辦的「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」延至12月8日至10日於台北南港展覽2館展出，今年展出規模擴大30%，聚焦「太陽光電」、「風力能源」、「智慧儲能」及「氫能與燃料電池」4大主題，使用近635個攤位，創歷年新高。

貿協強調，在淨零永續的全球趨勢之下，新增擴充節能、循環經濟及綠色金融等特色展區，展示臺灣最完整的能源產業經濟體系，4大主題展區搭配再生能源國際論壇，搶攻「創能」、「儲能」、「節能」商機。

貿協秘書長林芳苗表示，推動零碳轉型的發展及導入再生能源的應用，已是各大企業必須面對的關鍵議題，而貿協除致力推動我國對外貿易，並隨時關注碳稅、環保等影響產業出口的相關措施，透過Energy Taiwan台灣國際智慧能源週等相關展會活動，持續推廣再生能源應用，以協助業者無縫接軌國際市場，開拓全球商機。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，全球淨零轉型目標勢不可擋，目前已有超過120個國家，提出在2050年之前，達成淨零排放的目標。國際大型品牌商也紛紛加入RE100倡議、響應淨零排放的承諾，為協助再生能源產業率先發展新技術、建立全新運營模式，Energy Taiwan台灣國際智慧能源週即為絕佳平台，盼能助力廠商在新的全球局勢中把握關鍵地位。

今年展覽仍聚集眾多臺灣再生能源產業之指標業者參與展出；力暘能源集團董事長黃志文表示，力暘於屏東縣府光電專區計畫，已成功整合開發及籌設總裝置容量500MW，佔全縣50%，現在也在建置台南市府陽光電城2.0計畫案，提供開發設計、施工、案場維運一站式整合服務。今年第三年參展，為因應再生能源需求及間歇性發電特色，力暘能源已準備好進軍儲能市場並於能源週中展示儲能設備。

CIP台灣區董事總經理許乃文指出，CIP已連續三年參加台灣國際智慧能源週，隨著綠能議題興起，有愈來愈多的人關切臺灣綠能發展；今年同時擴大參展規模，結合彰芳西島及中能離岸風場，展現支持臺灣建立本土產業能量。

聯合再生能源董事長洪傳獻表示，臺灣政府已宣佈2025年再生能源發電占比20%的政策目標，若能落實則對碳排放及能源自主將會有顯著的提升，聯合再生擁有創能及儲能的全方位綠電解決方案，可配合政府的能源政策降低碳排放量及增加綠電供給做出顯著貢獻。

為降低全球碳排放量，企業對綠電需求增加進而帶動臺灣再生能源產業發展，透過業者互相合作開發，在臺灣擴大了產業生態圈，指標廠商包含聯合再生、力暘、元晶、有成精密、開陽、台電再生能源處、富崴、雲豹、大亞、星能、上緯新能源、沃旭、CIP、海鼎計畫、達德、日立電網、楊德諾、宏華營造、新光鋼鐵、旭東環保科技、立達、盛齊綠能、系統電子等。

(時報資訊)

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