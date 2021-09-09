鴻海（2317）轉投資的夏普（Sharp）傳出位於越南位於胡志明市的相機模組廠受到疫情影響而停工，韓廠LG Innotek意外漁翁得利，新iPhone的相機模組可能7成將由LG Innotek吃下，一早消息即在市場瘋傳，連一向不評論客戶的夏普也被釣出來發布四點聲明，強調夏普工廠並不如報導中所提的位於胡志明市，而是設在平陽省，且現平陽省的工廠仍在正常運作中。

韓媒The Elec 7日報導，受到疫情衝擊，夏普越南胡志明工廠遭勒令停工到9月15日為止，訂單將外溢到LG Innotek，將由其越南海防廠及位於南韓龜尾（Gumi）廠接手，以因應轉單需求，且天下掉下來的訂單將讓LG Innotek大受惠，即將問市的iPhone 13就有7成相機模組可望落袋在LG Innotek。

針對韓媒大肆宣揚，夏普也隨即做出以下四點澄清：

1. 夏普工廠並不如報導中所提的在胡志明市，而是在平陽省。

2. 雖然越南疫情嚴重，夏普位於平陽省工廠目前正常運作中。

3. 承蒙中央疫情指揮中心衛福部醫福會王必勝執行長對於台灣廠商在越南投資的業者進行防疫指導，在此表示萬分感謝。

4. 有關客戶公司相關訂單問題，身為供應商一員不予評論。

受到此利空影響，夏普股價以小跌7日圓的1,470日圓開出，盤中一度下殺到1,450日圓，跌幅達1.83％。

(時報資訊)