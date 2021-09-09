【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數210.89點，漲2.07點；總計449家漲、182家跌、92家持平；委買6611668張、委賣4043285張；總成交值349.55億元。

(時報資訊)

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