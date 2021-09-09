【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17277.76點，漲7.27點；總計596家漲、261家跌、112家持平；委買26339234張、委賣17627440張；總成交值1487.74億元。

(時報資訊)

#集中市場

延伸閱讀