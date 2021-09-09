【時報-台北電】全國乘聯會公佈8月乘用車產銷數據，8月新能源乘用車零售銷量達24.9萬輛，同比增長167.5%，環比增長12.0%。1至8月新能源車零售147.9萬輛，同比增長202.1%。新能源車產銷同比環比均呈增長，逐步取代燃油車市場。

8月新能源車國內零售滲透率達17.1%，1至8月滲透率11.6%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。其中，自主品牌中的新能源車滲透率35%，豪華車中的新能源車滲透率10%。

據統計，新能源汽車8月批發銷量排名前五的新能源車企中，比亞迪銷量6.08萬輛，特斯拉中國銷量4.42萬輛，上汽通用五菱發銷量4.37萬輛，上汽乘用車1.69萬輛，廣汽埃安1.16萬輛。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#新能源車 #中國

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