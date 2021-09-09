【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對MCU(微控制器)產業提出最新看法，大陸自7月起COVID-19疫情因Delta病毒重啟，使得政府加強管制措施，衝擊到MCU經銷商，惟上游MCU廠仍在整體市場短缺、交貨周期仍長下，依舊具有優勢，族群今漲勢不差，新唐(4919)上漲逾3%，盛群(6202)、凌通(4952)漲幅也逾2%。

美系外資表示，大陸9月初MCU通路價格數據顯示，STM32F103VET6現貨價格下跌14%，由8月的人民幣320元下跌到9月人民幣275元，GD32F103VET6現貨價格9月持平在人民幣95元持平，但其實已經在8月由先前的人民幣120元下修到人民幣95元。

美系外資表示，大陸自7月起COVID-19因Delta病毒重啟，隨著政府的COVID-19清零戰略上，出現了新一波的限制和預防措施，除了政府對汽車經銷商的調查外，半導體業也正在緊縮對分銷商的控制，在此影響下，現貨價格9月恐進一步下跌，COVID-19重新升級導致需求不確定性上升。

美系外資表示，根據調查顯示，在MCU通路的庫存上，9月庫存相較8月小幅提升，整體水準約4~6周，但仍低於6~8周的歷史標準，在終端客戶方面，僅有少數客戶願意從經銷商端以較高的現貨價格取貨，客戶反而較願意向MCU供應商拿貨，只是現在交貨時間仍很長，也使得MCU通路定價的前景轉趨保守，但大陸MCU廠仍在短缺下持續有利，該趨勢至少會延續到第四季，但若要進一步漲價機會不大，維持中穎、北京兆易加碼評等，至於新唐則因其對大陸的出貨占比相對低，故也維持加碼評等。

(時報資訊)

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