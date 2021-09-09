人民幣兌美元中間價9日報6.4615，較8日的6.4674，升59個基點，漲幅為0.09％。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，9日公開市場進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，中標利率仍持平於2.2％。

這是進入9月以來，逆回購規模連續第7日維持在百億，繼續完全對沖當日到期。9月之前一度連續5日的淨回籠，使月內迄今的累計淨回籠量達到2,000億元。

路透統計，本周公開市場逆回購到期總額為1,300億元，其中，前兩天各500億元，後三天各100億元。

(時報資訊)

#人民幣 #中間價 #逆回購 #當沖

主要市場指數

紐約道瓊
35031.07 -68.93(0.20%)
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S&P500
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Nasdaq
15286.64 -87.69(0.57%)
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費半指數
3377.68 -42.05(1.23%)
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日經225
29989.29 -191.92(0.64%)
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南韓KOSPI
3117.82 -45.17(1.43%)
13:26
香港恆生
25800.62 -520.31(1.98%)
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上證指數
3673.96 -1.23(0.03%)
13:31
深圳成指
14557.13 -130.95(0.89%)
13:31
英國FTSE
7095.53 -53.84(0.75%)
09/08
法國CAC
6668.89 -57.18(0.85%)
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德國DAX
15610.28 -232.81(1.47%)
09/08

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