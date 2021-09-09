【時報記者林資傑台北報導】工業電腦廠凌華(6166)股東常會通過配息1元，今（9）日以62.7元參考價除息交易。公司力拚全年營收「逆轉勝」成長5～10％、明年目標達雙位數成長，開盤即以上漲2.07％的64元完成填息，隨後漲勢擴大至4.47％、觸及65.5元，領漲工業電腦（IPC）族群。

凌華2021年前7月自結合併營收51.54億元、年減5.21％，衰退幅度雖持續收斂，仍為近7年同期低點。營收規模縮減加上採購成本增加，使上半年歸屬母公司稅後淨利0.68億元、年減達40.04％、每股盈餘（EPS）0.32元，雙創近12年同期低點。

凌華全球財務長鄒大智指出，今年訂單需求相當好、能見度已達明年首季，但缺料使生產交貨面臨挑戰，採購成本增加亦使毛利率承壓，使缺料成為今年最大挑戰。目前以DRAM及電源管理等晶片較缺，今年出貨僅能滿足6成的在手訂單需求。

鄒大智表示，目前長短料狀況仍在，預期第三季營運將與第二季相當，但整體交貨缺料狀況有望在第四季改善。加上4月為反應成本上漲而平均調漲產品報價5％，第四季起效益將逐步顯現，預期可望帶動下半年毛利率持續改善。

鄒大智預期，凌華第四季營運將站上全年高峰，帶動全年營收「逆轉勝」、達成成長達5～10％目標。各地區方面，以亞太地區表現最佳，中國大陸扣除專案大單影響表現將持平，歐洲下半年可望顯著回升、表現與去年相當，北美則因缺料影響較具挑戰。

展望2022年，鄒大智表示，基於在手訂單需求，凌華目標營收達雙位數成長，三大事業群將以EPM成長動能較強，主因今年受料況影響較大。隨著漲價及缺料狀況趨緩，毛利率有機會回升至40％，朝挑戰2025年營收達10億美元（約新台幣280億元）目標邁進。

投顧法人認為，凌華第三季營運動能平淡，物料到位狀況為第四季復甦動能關鍵，保守預估第四季營收將季增30％，毛利率回升至39.5％，使稅後淨利與去年同期相當。明年營運則靜待產品多元布局轉化為業績動能，維持「中立」評等、目標價則自66元升至70元。

(時報資訊)

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