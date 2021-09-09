8日晚間美股大三指數向下，摩根士丹利把美股的投資評級降至「減持」，連帶使港股9日早段低開逾200點。
香港信報報導，恒生指數9日低開244點，跌幅為0.93％，報26,076，隨後跌幅擴大至逾300點，跌破26,000點。國指低開109點，報9,339點。科指低開2％，報6,732點。
個股方面，中宣部、新聞出版署強調要加強遊戲直播管理，騰訊及網易遭約談，股價9日早全線低開，騰訊開報509港元，跌3％，網易開報140.3港元，跌6.8％。
美團低開2.1％，報255.4港元，阿里巴巴低開3.5％，報165港元，嗶哩嗶哩低開5.1％。中國平安低開1.7％，報60港元。
(時報資訊)
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