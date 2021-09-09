8日晚間美股大三指數向下，摩根士丹利把美股的投資評級降至「減持」，連帶使港股9日早段低開逾200點。

香港信報報導，恒生指數9日低開244點，跌幅為0.93％，報26,076，隨後跌幅擴大至逾300點，跌破26,000點。國指低開109點，報9,339點。科指低開2％，報6,732點。

個股方面，中宣部、新聞出版署強調要加強遊戲直播管理，騰訊及網易遭約談，股價9日早全線低開，騰訊開報509港元，跌3％，網易開報140.3港元，跌6.8％。

美團低開2.1％，報255.4港元，阿里巴巴低開3.5％，報165港元，嗶哩嗶哩低開5.1％。中國平安低開1.7％，報60港元。

(時報資訊)

#美股 #港股 #恒指 #騰訊 #股價

主要市場指數

紐約道瓊
35031.07 -68.93(0.20%)
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S&P500
4514.07 -5.96(0.13%)
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Nasdaq
15286.64 -87.69(0.57%)
05:16
費半指數
3377.68 -42.05(1.23%)
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日經225
29959.94 -221.27(0.73%)
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南韓KOSPI
3121.83 -41.16(1.30%)
13:16
香港恆生
25839.88 -481.05(1.83%)
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上證指數
3678.35 +3.17(0.09%)
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深圳成指
14575.36 -112.72(0.77%)
13:21
英國FTSE
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法國CAC
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德國DAX
15610.28 -232.81(1.47%)
09/08

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