【時報記者郭鴻慧台北報導】隨著疫苗施打提高，歐美逐漸解封，材料-KY(4763)認為，鏡框終端需求將維持強勁，免稅商店可望逐漸恢復帶動絲束需求，並看好醋片在大陸的內需市場，而公司新的醋片產能即將量產，樂觀看待今年營收可望再創新高，有機會達到雙位數成長。

絲束和鏡框用塑料級醋片需求持續強勁，推升材料-KY8月營收為新台幣2.1億元，年增4%，為同期新高。此外，由於絲束全數外銷，全球船運航次相當不穩定，出貨與營收認列有時受到影響有遞延的情況。前8月累計營收為新台幣17.26億元，較去年同期成長17%。

就產能規劃方面，新的醋片產能，目標在本月底量產。加上新的5,000噸設計產能，醋片年設計總產能將達30,000噸。醋酐新廠則建造6萬噸的設計產能，去年第四季動工，已於六月底完工，目前已完成試產，正逐步提升產量中。自製上游原料將有利於降低及穩定生產成本，也有機會有少量產出外賣。

絲束廠年設計總產能目前為16,000噸，現有廠房已無空間新增產線，因應未來絲束需求與營運成長，本公司預計擴建絲束廠，新增5,000噸產能，投資金額約新台幣3.5億元。目前正在洽談購置土地廠房等事宜，目標在今年第四季啟動投資計畫。

(時報資訊)

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