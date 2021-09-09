【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】聯準會（Fed）周三在其最新發布的「褐皮書」經濟情勢報告中指出，美國企業正面臨不斷升高的通膨，通膨壓力因貨品短缺而加劇，且在很多領域都可能轉嫁給消費者。

報告亦指出，由於在7到8月這段調查期間公衛問題持續升高，整體經濟「略為降速至適度（moderate）增長」。

經濟活動減速主要是因為大多數央行轄區的外食、旅行和觀光活動減少，反映出對Delta變種病毒肆虐的擔憂，以及在少數情況下，受到國際旅行限制的影響。

通膨壓力持續升高，部分因為企業藉由加薪來解決人力短缺的問題。

報告指出通膨持續偏高。聯準會12個轄區中有一半報告通膨壓力「強大」，而另一半則表示壓力「適度」。不過這份報告亦指出這個問題正持續升高。

聯準會偏好的通膨指標在7月上揚3.6%，但大多數其他指標漲更高。

報告指出，由於資源短缺的情況無所不在，投入品價格壓力仍普遍存在。受訪企業回報金屬和金屬製品、貨運和運輸服務，以及建築材料成本大幅上漲，但木材價格下跌。企業並表示，供應面價格壓力可能影響到貨架上的價格。

即使價格高漲，但許多企業報告在採購關鍵投入品方面仍遭遇困難。一些轄區報告，企業發現透過提高價格較容易轉嫁更多增加的成本。部分地區表示，企業預期未來幾個月售價將大幅上漲。

褐皮書並指出，所有地區都回報就業增長，儘管成長力道從「微幅到強勁」不等。

受訪者表示，儘管薪資「強勁」增長，尤其是低所得者，但勞動力仍然「普遍」短缺。報告指出，雇主更常加薪，以及提供獎金、培訓和彈性工作安排，以吸引和留住人力。

就業和通膨情勢是聯準會是否開始調整激勵政策的兩個主要條件。

美國勞動部周三公布，7月職缺達到1090萬個，創下歷史新高，但由於勞動力短缺，企業聘用人數幾乎沒有變化。

(時報資訊)