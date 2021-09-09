據當地媒體報導，澳洲新南威爾斯省政府9日將宣布雪梨解封計畫，居民只要完整接種新冠疫苗，可望在10月底前免除居家禁足令。

《雪梨晨鋒報》（Sydney Morning Herald）報導，按照周四發表的解封計畫，一旦新南威爾斯省的疫苗完整接種率達到70％，雪梨居民可免除部分移動限制。

人口是澳洲各省最多的新南威爾斯省，43％成年人口已完整接種，76％至少打了1劑疫苗。

6月中爆發Delta變種病毒疫情後，新南威爾斯省省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）起初追求清零策略，但之後轉而著重提升疫苗接種率。

報導說，雪梨健身房、美髮店、餐廳、咖啡館、酒吧，獲准在第一階段解封時重新開放，但須管制人流。

(時報資訊)

#雪梨 #解封 #接種疫苗

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