【時報記者任珮云台北報導】紡織股儒鴻(1476)8月營收表現優於預期，單月營收25.45億元，年增24.7%。早盤儒鴻領軍一度上揚逾2個百分點，紡織族群因權值股儒鴻站回5日線，類股一度翻紅。儒鴻預估3Q毛利率會維持2Q水平，甚至再好一點，2Q毛利率為27.9%。

儒鴻機能布產能約七成在台灣，三成在越南，因自動化程度高，所需人力不多，受疫情響不會超過5%；至於成衣代工部分，受越南停工影響較大，但公司估停工對營收的影響會在8月反應最明顯，換言之，8月之後的月營收就會回到今年30億元之上的水平。儒鴻先前法說會時曾評估，以越南管制時間從7月中停到8月底為假設，估算儒鴻機能布受影響的營收金額大約1.3億至1.5億元，成衣代工受影響金額為10億至12億元。

儒鴻受到此次疫情的影響，更留心分散生產基地的重要性。儒鴻在去年公告再投資新台幣6.42億元，與PT. TAKENAKA INDONESIA等印尼當地廠商簽約，規劃印尼產區第一期工程，估今年第四季完工量產。印尼的建廠計畫以三年投資52.7億元展開三階段擴廠。儒鴻在印尼的基地算是臨海工業區，相關的準備工作有花稍微比較長時間。第一期工程完成後，還會有第二和第三階段的擴廠規畫，其中包括兩個階段的成衣擴產，每階段各60條線，全部完工後，儒鴻的成衣總產能將增加約兩成。第三階段則為織布擴產，月產能為100萬公斤，全部計畫會在三年內完成，而第一期計畫會在今年的第四季完成。

(時報資訊)

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