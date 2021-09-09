【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因新冠疫情尚未明顯降溫，日本政府表示，可能會延長大東京等地區目前正在實施的緊急狀態，目前暫時先至9月底。同時，日本政府也在考慮11月左右，將放寬旅行、大型活動以及餐廳供應酒類飲品等社交限制。

目前，日本有近半數地區都在實施緊急狀態。為了避免新冠變種病毒在日本大幅擴散，因此日本政府正研議將把現行的緊急狀態，再度延長實施至9月30日。

但好消息是，日本政府計劃在11月左右，放寬包括旅行、大型活動與餐廳酒類服務等多項社交限制規範。不過，前提是疫苗覆蓋率要達一定比率才行。

日媒指稱，有很多日企已經快撐不下去急需紓困金，並且希望政府抗疫禁令快解除。所以，有打過疫苗的日本民眾，11月時應該可以有機會在全日本內趴趴走。現今大型賽事僅能5,000名觀眾入場限制，應該也會被取消。

同時，居酒屋與餐館內飲酒規範可望同步鬆綁，並且4人以上共同用餐將不再是禁忌。據悉，最快9日日本官方將會公布最新做法。

不過，日本醫界擔心，由於日本尚未全面抑制新冠病毒擴散，讓民眾一下子就恢復像疫前正常作息，這種政策會不會太躁進。

日本的緊急狀態與一些國家所採用的嚴格封城方式不太一樣，因為只能勸說民眾盡力配合，並沒有法律強制性。因此，現任日相飽受外界批評，在抗疫方面不力。慘的是菅義偉也就丟掉大位，成為任期僅一年短命首相。

(時報資訊)