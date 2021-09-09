【時報-台北電】9日開盤，滬指跌0.23%，報3666.82點；深成指跌0.15%，報14666.05點；創指漲0.14%，報3224.45點。
北交所概念股繼續活躍，京投發展5連板，石英股份、粵電力A、中關村、華邦健康等跟漲。鹽湖提鋰板塊走強，天齊鋰業漲超6%，西藏礦業、億緯鋰能、比亞迪、西藏珠峰等跟漲。
半導體及元件板塊走弱，國民技術跌近6%，南大光電、普冉股份、宏微科技等跟跌。券商股早盤回檔，海通證券跌超7%，天風證券、東方證券、東吳證券、第一創業、廣發證券等跟跌。電力股開盤走低，內蒙華電一度觸及跌停，恒盛能源、甘肅電投、銀星能源、嘉澤新能、西昌電力、三峽水利等跌超4%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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