【時報-盤中焦點股】1.台積電(2330)：昨外資逆勢買超7198張相挺，惟昨夜ADR大跌2.25%，盤初一度跌逾1%、探至610元。
2.華邦電(2344)：8月營收次高、前8月新高，今早股價開低走高近2%，向月線挺進。
3.聯電(2303)：總座喊話明年景氣還是旺，投信力挺連日買超，不甩昨夜ADR跌3.35%，晨盤開低走高逾2%。
4.世紀鋼(9958)：風電認列進入高峰，8月營收連兩月創高，晨盤股價逆漲近3.5%。
5.怡利電(2497)：8月營收年增34.58%，晨盤股價逆勢彈升逾2%。
6.榮成(1909)：8月合併營收年增40.56%，今早股價彈升約1.8%，進逼5日線，領漲造紙股。
7.聯陽(3014)：遠端商機續熱，H2營收拚更旺，早盤走揚逾2%。
8.八方雲集(2753)：今以每股155元上市，股價一度漲近7%，觸及172元。
9.燦坤(2430)：五倍券、宅經濟題材，外資加大買超，卻不敵上月營收年減6.62%，晨盤一度下挫逾3%。
10.恆大(1325)：防疫題材，惟遭外資再度轉賣超，早盤漲多回落，翻黑下滑跌逾4.5%。
11.智原(3035)：量產動能強，8月獲利年增521%，每股賺0.48元，股價高漲逾7.5%，重返百元、5日線。
12.敦泰(3545)：甩外資連2日調節，車用等產業利多，晨盤強勢反彈漲逾4.5%。
13.萬海(2615)：擬買貨櫃一批，難掩運價不振，以及外資再度轉賣超，早盤翻黑下滑逾2.5%，200關卡再度拉緊報。
14.儒鴻(1476)：8月營收為25.45億元，年增24.68%，晨盤逆勢走揚2%，站穩五日線。
15.益安(6499)：開放信用交易，早盤快攻漲停，收復月線。
16.浩鼎(4174)：新藥開發火力全開，晨盤放量大漲逾半根停板，彈上季線。
17.中華化(1727)：買盤敲進，早盤翻紅大漲4%，力守高檔。
18.金像電(2368)：前8月營收寫同期新高，Q3訂單接滿能見度直視Q4，多方崛起對抗賣壓，早盤攻高5.5%。
19.榮科(4989)：銅箔廠正值好光景，8月營收太靚，一早急攻漲停板。
20.雙鴻(3324)：8月、前8月營收齊創高，股價已在低檔便宜水位，買盤進場，反彈近3%。
21.太子(2511)：今年推案量133億元，回測13.5元形成支撐，多方放手一攻，逆勢走高2%。
22.昇貿(3305)：8月營收表現佳，今年營收獲利表現成長顯著，回檔底部墊高，開盤後走升4%。
23.圓剛(2417)：宅經濟受矚，惟大盤疲弱、漲幅受抑，早盤漲1.5%。
24.撼訊(6150)：顯卡出貨回升，8月營收雙增，盤初急拉、觸及140元。
25.亞德客-KY(1590)：8月營收續站高檔，外資看好後市，早盤漲逾4.5%。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)