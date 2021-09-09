大陸國家統計局今（9）天發布2021年8月全國CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）數據。從年增率看，CPI上漲0.8％，漲幅比上月回落0.2個百分點。大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，8月份，各地區各部門持續做好保供穩價工作，消費市場供應總體充足，價格平穩運行。

不過，從年增率看，PPI上漲9.5％，漲幅比上月擴大0.5個百分點，漲幅再創年內新高，主要受煤炭、化工和鋼材等產品價格上漲影響，工業品價格無論是月增率、年增率均有所擴大。

從月增率看，CPI上漲0.1％，漲幅比上月回落0.2個百分點。其中，食品價格由上月下降0.4％轉為上漲0.8％，影響CPI上漲約0.14個百分點。食品中，受多地散發疫情、強降雨及高溫天氣影響，鮮菜和雞蛋價格分別上漲8.6％和8.4％，漲幅比上月分別擴大7.3和7.4個百分點；豬肉供給持續增加，價格繼續下降1.4％，降幅比上月收窄0.5個百分點。

非食品價格由上月上漲0.5％轉為下降0.1％，影響CPI下降約0.05個百分點。非食品中，工業消費品價格由上月上漲0.4％轉為下降0.2％，主要是受國際原油價格下降影響，汽油和柴油價格由漲轉降帶動；服務價格由上月上漲0.6％轉為持平，主要是受疫情影響，飛機票、旅遊和賓館住宿等出行類服務消費受到抑制，價格由漲轉降。

從月增率看，PPI上漲0.7％，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中，生產資料價格上漲0.9％，漲幅擴大0.3個百分點；生活資料價格持平。從主要行業看，受需求旺盛疊加供應整體偏緊影響，煤炭開採和洗選業價格上漲6.5％；前期原油、煤炭等價格上漲較多，推動大陸國內中下遊行業價格繼續上漲，其中化學原料和化學製品製造業價格上漲1.9％，漲幅擴大1.1個百分點。

受近期進口天然氣價格快速上漲帶動，大陸國內燃氣生產和供應業價格上漲1.7％，漲幅擴大1.5個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格均由降轉漲，分別上漲2.2％和1.4％。

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