【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數210.10點，漲1.28點；總計416家漲、185家跌、83家持平；委買6301375張、委賣3769066張；總成交值228.52億元。

(時報資訊)

#櫃買市場

延伸閱讀