【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17216.70點，跌53.79點；總計506家漲、323家跌、117家持平；委買25146533張、委賣16452089張；總成交值1053.06億元。

(時報資訊)

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