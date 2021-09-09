連鎖餐飲八方雲集（2753）今日上市，股價一度衝到164元、漲幅5.8％。（圖／八方雲集）

觀光餐飲股再增新軍，八方雲集（2753）於今（9）日以每股承銷價155元掛牌上市，開盤股價一度衝到164元，漲幅5.8％，蜜月行情不如預期，惟仍僅次於瓦城（2729）、擠下豆府（2752）成為餐飲股股后，若以最高價格164元計算，中籤戶有機會賺到9,000元。

八方雲集為台股QSR（Quick Service Restaurant）的上市公司，從八方雲集競拍投標數量達得標數近4倍，以及公開申購倍數達217.5倍來看，可發現投資人對八方雲集調的QSR經營模式的企業相當期待。

八方雲集近期順利完成競價拍賣與公開申購作業，整體成績表現相當亮眼。競價拍賣超額認購達3.9倍，最低得標價格每股162.1元，最高得標價格202元，各得標單價格及數量加權平均價格為165.53元；而公開申購部分，申購張數為1,320張，合格件數達287,119件，申購倍數高達217.5倍，參與市場的資金超過445億元，中籤率僅0.45％。

八方雲集表示，未來將擴建廠房、生產線，增加產品品項以提升門店營收，預計年底前開幕的新型態丹堤咖啡與全新蔬食品牌，以及梁社漢排骨的積極展店，將為公司注入更多成長動能。因應台灣多品牌發展及海外市場的拓展，八方雲集近期也擴大徵才，除餐飲從業人員、優「梁」店長之外，還祭出月薪五萬元以上的營運幹部職缺，挑戰百萬年薪，以吸引大量的優秀餐飲人才。

國泰證券表示，採行QSR經營模式的餐飲業者具有更好的環境應變能力，回顧台灣今年上半年新冠疫情爆發，八方雲集仍繳出營收28.6億元，較去年同期成長17.67％以及每股盈餘（EPS）4.71元的亮眼成績，在觀光類股獲利一枝獨秀，尤其QSR乃國際間認可的經營模式，有機會享有較高的本益比（P/E Ratio），像是麥當勞、星巴克皆採取此經營模式。

對於八方雲集上市後的海外布局，國泰證券認為，該公司的「多品牌、跨市場」策略，有望激勵營運績效持續突破新高，樹立台式QSR經營典範。

(時報資訊)

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