長榮海運宣布訂購新船。（圖／shutterstock） 為了因應未來布局，長榮海運昨（8日）宣布展開訂購小型輪的計畫，將再砸9.58億美元（約新台幣268.24億）至10.98億美元（約新台幣307.4億）購買24艘新船，消息一出引起網友熱烈討論，有不少人認為，資本支出增加將使營收有壓，未必是好事。不過，有內行人點出，長榮可能已看到先機，如同先前曾在2018年景氣低迷時訂船，這兩年才能把握景氣衝上高點時大賺一筆。

長榮董事會昨決議通過新的購船計畫，總購買數量達24艘，運力落在1800 TEU至3000 TEU之間，新船符合未來的國際碳排放減量要求及國際環保規範，普遍認為，長榮此舉是在替未來的低碳船時代布局，並增加汰舊換新的能力。

趁著航運景氣處在高點，這並不是長榮今年第一次宣布購買新船，早在年初就曾宣布要訂造20艘1.5萬TEU的新船，8月初長榮也宣布再買1艘7000TEU及7艘1600TEU的船隻，總金額近27億美元（約新台幣756億）。

長榮宣布訂購新船的消息，引起PTT網友們熱議，不少人擔心長榮的資本支出拉高，對整體營收並不是好事，尤其未來海運景氣難料，可能再出現供過於求的慘況，「這利空吧？感覺有點拚欸」、「明年配息要GG了」、「看來沒有從十幾年前的錯誤決策學到東西」、「錢都拿來買船，涼了」、「資本支出提高是好事嗎？航運景氣會一直旺？」、「要供過於求了嗎？」。

不過也有人認為，長榮已經看到先機，替未來大量的低碳船需求布局，並提到長榮曾在2018、2019年景氣低點買船，這兩年高檔時才能有新船加入，「想到之前景氣差時訂船，這兩年才能大爆發」、「也許長榮看到什麼在布局吧，在歐美線這邊他早搶到」、「長榮眼光確實不錯啦，前幾年誰想買船，但他買，就賺爛了」、「長榮這波轉型是真DER厲害」、「長榮高層的遠見，2018就開始造船，2021開始新船入港」、「散戶比航運高層懂海？」。

長榮昨（8日）公布8月合併營收達500.21億，月增率9.03%、年增為164.79％，累計前8個月合併營收為2858.2億元。不過長榮營收屢創高點，但對長榮股價呈現利多不漲，尤其7月初站上233元的高點後，曾出現超過40%的劇烈修正，近期股價多在120元至130元之間整理，昨收在126元。

(時報資訊)

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