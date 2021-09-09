【時報記者郭鴻慧台北報導】工業客戶的秋節產品採購增加，三能-KY(6671)8月合併營收1.72億元，較去年同期成長6.38%，前8月合併營收達13.33億元，較去年同期成長13.07%。展望第4季，除工業客戶的持續帶動下，結合電子商務成長，與加強亞洲市場持續拓展，更能體現「提升亞洲烘焙技術，共同創建烘焙生態圈」的三能集團宗旨，預期創造出更好的佳績。

三能指出，8月營收成長主因是中秋節前在台灣舉辦相關經銷商行銷活動，造成市場熱烈迴響；本年度中秋烘焙產品買氣上升，也使工業客戶的秋節產品採購增加；另在台灣受疫情嚴重衝擊下，靠著電商體系經銷商建構完善及新改版之官網銷售，亦突破了實體經銷商的限制，也使在疫情衝擊下，仍使營收上升。另大陸市場持續與南僑、德麥等大廠合作，使台灣的烘焙產業企業能在大陸相互借力使力，拓展各類型業務，使各種行業相互成長綜效。

展望9月及第四季度，三能說，除了台灣市場持續與吳寶春鳳梨酥、舊振南餅店等大型烘焙客戶合作外，全台最大連鎖超市亦推出各式麵包搶佔市場，也使三能集團可間接跨界服務非專屬烘焙業客戶，其他不受疫情影響工業客戶，也進行專業一條龍的服務模式，結合同業研發技術輸出、生產製程導入、開模打樣、滿足交期的需求，使客製化產品業績在台灣與大陸能更創高峰。

三能集團於今年下半年新推出之一體成形鑄鋁土司盒及一體成形健康波紋土司盒，使用特殊不沾塗層減少烘烤時間外，也採特殊排氣設計，使受熱更均勻、透氣更良好，另一體成形的造型，不易藏汙納垢，清洗更加便利，將有利業務的推展。

(時報資訊)

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