本土疫情來勢洶洶，台股加權指數9日開低在17.175.04點，大跌95.45點，晶圓三雄台積電（2330）、聯電（2303）及世界先進（5347）同步開跌，壓抑大盤早盤跌幅擴大逾百點。

但聯電股價隨後止穩，聯家軍智原（3035）因8月營收今年高，早盤股價站回月線，部分IC設計股股價跌深，出現搶短買盤承接力道。

受到Delta變異病毒可能衝擊經濟復甦、聯準會不知何時會縮減購債，讓投資人態度觀望影響，美國四大指數8日全面下跌，由大型科技股、中概股領軍走軟。

道瓊工業平均指數9月8日終場下跌0.2％（68.93點）、收35,031.07點。那斯達克指數下跌0.57％（87.69點）、收15,286.64點。

費城半導體指數下跌1.23％（42.05點）、收3,377.68點，創8月26日以來收盤新低。

第一金投顧指出，近期美國經濟數據不佳，使得聯準會（FED）鴿派聲音占上風，縮債時程有延後之可能，因此，市場之前擔憂的資金面利空一掃而空，加上晶圓雙雄強勢漲價，台積電明年獲利具備上修可能，加上聯電第四季漲價利多，使得晶圓雙雄走向補漲行情，並帶動半導體族群整體向上。

然須留意補漲行情何時結束，加上本土疫情升溫帶來的盤勢動盪，建議避開先前的強勢股，以防遭遇獲利了解的賣壓出籠，等待更好的進場機會。

(時報資訊)

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