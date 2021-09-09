【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4615元，較前一交易日升值0.59分。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年9月9日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4615元，1歐元對人民幣7.6358元，100日元對人民幣5.8618元，1港元對人民幣0.83087元，1英鎊對人民幣8.8949元，1澳大利亞元對人民幣4.7579元，1新西蘭元對人民幣4.5862元，1新加坡元對人民幣4.7999元，1瑞士法郎對人民幣7.0087元，1加拿大元對人民幣5.0916元，人民幣1元對0.64251馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.3238俄羅斯盧布，人民幣1元對2.1960南非蘭特，人民幣1元對180.73韓元，人民幣1元對0.56839阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58043沙特里亞爾，人民幣1元對45.8023匈牙利福林，人民幣1元對0.59151波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9737丹麥克朗，人民幣1元對1.3352瑞典克朗，人民幣1元對1.3486挪威克朗，人民幣1元對1.31094土耳其里拉，人民幣1元對3.0862墨西哥比索，人民幣1元對5.0705泰銖。(整理編輯：廖小蕎)
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