【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在歐洲央行召開貨幣政策會議前夕，周三歐洲股市創下3周以來最大單日跌幅。歐洲央行將於周四召開決策會議，屆時料將討論削減疫情期間推出的激勵方案。

周三收盤，泛歐STOXX 600指數大跌1.1%。自8月中旬創下歷史新高之後，該指數一直未能再有更多突破，對歐洲央行政策轉變的擔憂，以及全球經濟成長放緩的跡象，令投資人感到不安。

汽車股重挫2.2%，跌幅最大。芬蘭諾記輪胎（Nokian Tyres）最新公布的利潤目標令投資人失望，股價下跌4.4%，在類股中表現最差。

對經濟情勢敏感的金融服務、石油天然氣和銀行股均跌約1.3%。

近來歐元區通膨急升，投資人擔心歐洲央行現行的大規模激勵計畫將出現變化。

Equiti Capital市場分析師David Madden表示，一個月前股市還在歷史高點，而明天歐洲央行就要召開會議，投資人不會願意此時出手，因為這可能有些冒險。今天更像是受到昨晚美股走勢的影響，以及在歐洲央行召開會議之前的一些平倉操作。

歐洲央行周四料將宣布縮減購債規模，根據路透社所做的調查，分析師預期該央行的「疫情緊急購債計畫」（PEPP）可能從目前的每月800億歐元縮減至每月600億歐元。

奧地利央行總裁Robert Holzmann向來被視為是立場偏向鷹派的歐洲央行決策官員，他表示，因為通膨壓力可能變得更為持久，歐洲央行開始縮表的時間可能比許多人所預期的提前。

個股方面，西班牙風力發電機製造商Siemens Gamesa遭摩根大通將股票評級調降至「中性」，股價應聲重挫8.6%，在STOXX 600藍籌股指數中表現最差。其丹麥同業Vestas亦下跌4.5%。

瑞典投資公司EQT在完成配股籌資交易後，股價下跌3.4%。

汽車製造商Stellantis跌2.9%，此前東風汽車香港公司宣布約以6 億歐元（約7.1億美元）出脫Stellantis股份。

法國藥廠賽諾菲（Sanofi）股價下跌2.5%，此前宣布以19億美元收購美國生物製藥公司Kadmon。

英國工業技術公司史密斯集團（Smiths Group）同意以24億美元將旗下醫療部門賣給美國ICU Medical，股價上漲2.6%。

主要股市方面，英國富時100指數收跌0.75%，德股DAX指數大跌1.47%，法國CAC 40指數收跌0.85%，義大利富時MIB指數收跌0.75%。

(時報資訊)