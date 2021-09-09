【時報-台北電】美股昨夜在Delta疫情升溫及Fed縮表變數等干擾下，四大指數全面收黑，台股ADR也傷得不輕，今早美股期指續空，日韓股市也隨之走弱。台股昨盤中受本土病例恐驟升錯誤訊息衝擊，引發恐慌性殺盤，三大法人也全數賣超、自營商更大賣逾70億元，指數一度下探至17167.08點、重挫逾250點，所幸台積電臨收急拉，大盤跌點隨之縮減至158點、終場量縮險守17200關，今早在國際股市空軍壓境之下，三大期指僅金融期開高，9月台指期開盤大跌118點、為17142點，隨後大盤開低95.45點、為17175.04點。在電子權值軍團不振之下，股后大立光牽手航海王挺身護盤。

主要權值股表現上，台積電(2330)開低為612元、矽力-KY(6415)開低在4,005元、大立光(3008)開高為2,595元、鴻海(2317)開低在106.5元、聯發科(2454)開低為903元、聯電(2303)開低在65.2元、面板雙虎攜手開高。

美股周三受Delta疫情擴散、加上Fed縮表變數影響，四大指數全面收黑，終場道指跌68.93點，或0.2%，收35,031.07點；那指跌87.69點，或0.57%，收15,286.64點；標普500指數跌5.96點，或0.13%，收4,514.07點；費半指數跌42.0點，或1.23%，收3,377.7點。個股方面，蘋果跌1.01%、臉書跌1.21%、波音跌1.33%、可口可樂漲1.33%、英特爾跌0.15%、AMD跌2.73%、應用材料跌2.15%、美光跌1.86%；台積電ADR跌2.25%、日月光ADR跌2.26%、聯電ADR跌3.39%、中華電信ADR跌0.15%。

台股周三受Delta變種病毒擴散衝擊，電金傳全數嚇跌，終場收低158.38點、為17270.49點，成交值縮減至3210.87億元。籌碼面，三大法人賣超85.47億元，其中，外資止步連4日來的買超、轉賣超10.7231億元，投信賣超4.3452億元，自營商賣超70.4058億元。

分析師表示，短期因為擔心疫情，再加上投信結帳，下周中秋節連假前賣壓提前退場，因此，短期恐回測萬七大關，預期指數空間有限，類股表現分化，建議擇優選股，以高殖利率概念股，業績較佳的晶圓代工、IC載板、矽晶圓、伺服器供應鏈及新能源電動車概念股為主。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意