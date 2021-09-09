【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，看好其在USB4具有領先市場地位，加上採用非英特爾X86的CPU數量將不斷增長，以及大陸市場的成長，將目標價由2250調升到2400元、評等維持加碼。

美系外資表示，看好祥碩在USB4方面的領先技術將支持其新產品的推出，帶動在2022~2023年盈利強勁也可以進一步擴張客戶，相信祥碩2022年盈利持續上修是可預期的，將目標價由2250調升到2400元、評等維持加碼。

美系外資表示，祥碩在USB4具有一個潛在的大規模市場，祥碩是全球少數幾家擁有全面IP和完整USB產品路線圖(從5G到40G)，相信祥碩可以利用這些優勢來確保其在晶片組和主機控制器市場處於領先地位，且祥碩的客戶群也持續擴張中，USB4新產品將在明年下半年加入貢獻，2022年、2023年佔比營收將達1%、1.5%。

美系外資表示，除了USB的提升外，未來2~3年採用非英特爾X86的CPU數量將不斷增長，將直接使祥碩受益，非X86 CPU更專注於計算，並且通常會添加更多獨立的IC用於連接I/O(輸入/輸出)。蘋果最新款iMac採用祥碩的USB控制器IC是例子之一，非X86 CPU應用程序包括MB、NB、監控、工業PC、工作站和服務器，值得注意的是，規範升級和新項目/客戶獲勝對祥碩來說是更重要的基本驅動力，而不是DT(桌上型電腦)市場的出貨量，所以，不須太關心在居家辦公需求減緩後，對DT需的影響。

展望下半年，美系外資表示，將祥碩下半年營收增長調升7%，以反映供應鏈狀況改善，以及祥碩自有品牌穩定成長，預估祥碩第三季、第四季毛利率將分別落在54.2%、52.9%，符合其50~55%的預估。

大陸發展CPU自製化，祥碩在大陸市場持續成長，美系外資表示，隨著USB主機控制器和新設備控制器的銷量翻倍，長線2023年大陸市場可望貢獻祥碩營收達20%。

(時報資訊)

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