【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數208.65點，跌0.17點；總計224家漲、206家跌、105家持平；委買942757張、委賣228994張；總成交值1.90億元。

(時報資訊)

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