【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17175.04點，跌95.45點；總計214家漲、437家跌、195家持平；委買4057763張、委賣1477049張；總成交值34.95億元。

(時報資訊)

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