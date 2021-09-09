時報-商情早報

1.避險需求降，拖累周三紐約期金收跌。

2.CBOT：9月黃豆粉漲0.10美元，每公噸為337.40美元。

3.09/08TRJ-CRB上漲1.39，為219.30。

4.NYCE：10月棉花跌0.21美分，每磅為95.20美分。

5.西德州原油上漲0.87美元，每桶為69.36美元。

6.NYMEX：10月輕質原油漲0.95美元，每桶為69.30美元。

7.LME：09/08期銅收9249.00美元/公噸，跌101.50美元。

8.09/08BDI運費指數為3618.00。

9.09/08SICOM天然橡膠10月期貨RSS3下跌3.80美分。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)08日收盤均價2.70美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-避險需求降，拖累周三紐約期金收跌；因美元持續走強，以及美國公債殖利率上升，削弱黃金避險吸引力，進而拖累期金價格收低，為連續2個交易日下跌，而白銀跌逾1%，白金跌近2%，鈀金則跌近5%；周三(9/8)收盤報價，12月黃金跌5美元，報每盎司1793.5美元，12月白銀跌0.31美元，10月白金跌19.8美元，12月鈀金跌116.2美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-供應擔憂，期鋁觸13年高點；因全球主要生產國中國，電力限制管控下南方廣西地區將持續實施減產措施，中國的目標是透過限制電力消耗和鋁冶煉等行業生產來降低碳排放，引發供應中斷的擔憂，致倫敦(LME)周三鋁價上漲，觸及13年來的高點。終場周三(9/8)期鋁上漲37美元；期錫上漲122美元；期鎳上漲207美元；期鋅上漲18美元；期銅下跌101.5美元；期鉛上漲4.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-復產進度緩慢，周三歐美原油期貨彈逾1%；消息指出，颶風艾達造成美國墨西哥灣地區近80%的石油產能暫停超過一周，供應減少約1750萬桶，加上預期恢復生產的進度較緩，令終場油價反彈；而利比亞港口則因遭到抗議者封鎖，導致石油出口受阻，則是支撐油價的另一項因素；美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.95美元，漲幅1.4%，報69.30美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.91美元，漲幅1.3%，報72.60美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運價不振，周三BDI指數續跌2.4%；儘管海岬型船與巴拿馬型船運價，合計減少超過1900美元，令波羅的海乾散貨BDI指數續跌2.4%。但有分析師指出，隨著乾散貨市場即將進入旺季，加上航運港口依然擁堵，料後續仍有望為市場收益帶來支撐；其中最新報價BDI指數下跌89點，收3618點，跌幅2.4%；BCI指數下跌205點，收4886點，跌幅4%；BPI指數下跌23點，收作3473點，跌幅0.7%；BSI指數下跌45點，收作3211點，跌幅1.4%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-中國需求疲軟，周三亞洲天然橡膠期貨暴跌；因8 月份中國進口該材料大幅下降，引發市場對需求放緩的擔憂，致大量賣壓湧現，日本膠價觸及近 11 個月以來低點，同步也拖累上海期膠承壓低；大阪OSE交易所指標2期貨跌近4%，報每公斤199.3日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌逾2%，報每公斤179.8美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨跌3%，收於每噸12490元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中小麥期貨下跌，受美元走強拖累走低，因擔心削弱美國供應在出口市場上的競爭力；玉米期貨跌至兩個月以來的最低點後持穩，大豆市場在前八個交易日中有六個交易日下跌後收高，終場9月大豆漲2美分，報1270.75美分， 9月玉米漲2.5美分，報498.25美分，9月小麥跌10.5美分，報698.25美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-好壞消息參半，周三紐約棉花期貨續跌；市場持續受美國墨西哥灣發生的天氣擾動，可能會影響主要產棉地區的收成，不過因周作物進展報告顯示，上周61% 的棉花作物狀況良好，但低於前一周的 70%，令棉價承壓收低，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨跌0.2%，報每磅95.20美分，12月棉花期貨漲0.03%，收盤每磅94.08美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周三記憶體現貨市場報價持續走跌，整體顆粒價格持續下修，僅在部份指定顆粒有零星詢價動作，買方多持觀望態度，購買力道不足，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.22%，報4.080美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.33%，報2.727美元；快閃記憶體部份，市場動能疲弱，零星需求斷斷續續，整體市場報價部份下跌，最新報價64Gb MLC下跌0.04%，報價為2.462美元；32Gb MLC持平，報價為2.057美元。(呂方維整理)

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