【時報記者張漢綺台北報導】IC載板受惠訂單需求旺盛、新產能陸續開出以及漲價效益驅動，第2季營收年成長率達34.8%，為上季成長幅度最高的PCB產品，亦推升第2季台商兩岸PCB產業產值達新台幣1823億元，隨著傳統旺季來臨，台灣電路板協會(TPCA)預估，第3季PCB產值可達1950億元。

TPCA發布2021年第2季台商兩岸PCB產業產值達新台幣1823億(約為65.13億美元)，累計上半年產值合計達新台幣3557億元(約為126.21億美元)，較去年同期成長19.3%，創下歷年同期新高。

就各PCB產品來看，TPCA表示，台灣第2季產品產值除了軟硬結合板持續下滑之外，其他產品皆維持第一季成長趨勢持續向上，其中IC載板受惠訂單需求旺盛、新產能陸續開出以及漲價效益驅動，營收年成長達34.8%，為上季成長幅度最高的PCB產品；成長率次之的多層板，受惠筆電訂單續強與車用市場逐步回春，年成長率18.2%；單雙面板、HDI本季成長率亦有11.5%、5.5%；至於軟板部分，雖然iPhone手機需求趨緩，成長率不若前二季旺盛，但在筆電、平板等電腦相關產品與車用電子需求皆維持高檔下，維持營收成長到8.3%。

除了產值持續創新高之外，值得留意的是台商在兩岸PCB產值的成長率表現呈現反轉現象，儘管台商第2季在大陸生產比重仍達62.8%，不過由於台商在台灣載板產值成長激增，讓台商在台該季度成長率以22.9%反超台商在陸產值成長率19.8%，可見近年台商在台投資高階技術擴產效益已開始發酵，預估此現象將持續維持。

TPCA表示，今年上半年台灣PCB產業受亞洲疫情未趨緩、全球原物料與晶片供貨吃緊等負面因素干擾，靠著相關終端應用市場帶動、載板需求強勁與產能持續開出等正面因素拉抬下，繳出歷年同期最佳表現，不過部份業者已有感受到IC晶片全球供需失衡，影響所及不只汽車應用，其他電子產品也開始受晶片供貨交期的影響，部分終端應用客戶在下半年開始放緩拉貨的速度，連帶讓近期PCB生產因各料號交貨期調整產生變動較大的狀況，整體終端市場上半季大好的現象是否能延續至下半年，仍值得業界留意供應鏈供需變化，保留彈性以為因應。

TPCA預估，今年第3季PCB產值可達新台幣1950億元，全年預估產值上看新台幣7738億元。

(時報資訊)