【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210908)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
台達化(1309) 國票金(2889) 大同(2371) 宣德(5457) 光聯(5315)
玉晶光(3406) 順達(3211) 加百裕(3323) 禾瑞亞(3556)
2.連續賣超四日的股票：
新普(6121) 台苯(1310) 台船(2208) 益登(3048) 佳總(5355)
中光電(5371) 久正(6167)
3.連續賣超三日的股票：
鴻海(2317) 和碩(4938) 富邦金(2881) 由田(3455) 聯電(2303)
佳世達(2352) 宜特(3289) 立端(6245) 亞電(4939) 福邦證(6026)
中興電(1513) 同致(3552) 中鼎(9933) 炎洲(4306) 遠東新(1402)
頎邦(6147) 景碩(3189) 鄉林(5531) 茂迪(6244) 矽統(2363)
定穎(6251) 華泰(2329) 光環(3234) 擎亞(8096) 富喬(1815)
中探針(6217) 海韻電(6203) 均豪(5443) 和鑫(3049) 晶采(8049)
中環(2323) 廣宇(2328) 廣明(6188) 雷科(6207) 蜜望實(8043)
協禧(3071) 雙鴻(3324) 元山(6275) 富旺(6219) 富采(3714)
4.連續賣超二日的股票：
正新(2105) 網家(8044) 中鋼(2002) 興富發(2542) 友達(2409)
建錩(5014) 鈊象(3293) 統振(6170) 上詮(3363) 大國鋼(8415)
曜越(3540) 宏遠證(6015) 技嘉(2376) 東元(1504) 美利達(9914)
永光(1711) 榮運(2607) 嘉里大榮(2608) 大成鋼(2027) 中鴻(2014)
友訊(2332) 南亞科(2408) 穩懋(3105) 榮成(1909) 群光(2385)
新華(5481) 環球晶(6488) 南帝(2108) 敦泰(3545) 國統(8936)
泰博(4736) 智易(3596) 亞通(6179) 凱美(2375) 千如(3236)
旭品(3325) 宅配通(2642)
5.轉買為賣的股票：
中華電(2412) 潤泰全(2915) 明基材(8215) 晟德(4123) 工信(5521)
大江(8436) 正德(2641) 光頡(3624) 昇陽半導體(8028) 高技(5439)
達方(8163) 富強鑫(6603) 台耀(4746) 第一銅(2009) 振曜(6143)
開發金(2883) 台新金(2887) 新鉅科(3630) 三商壽(2867) 康和證(6016)
日盛金(5820) 長華*(8070) 廣達(2382) 仁寶(2324) 緯創(3231)
英業達(2356) 云辰(2390) 精英(2331) 凌陽(2401) 裕隆(2201)
旺宏(2337) 瑞軒(2489) 國光生(4142) 橘子(6180) 智冠(5478)
華夏(1305) 聯成(1313) 美時(1795) 中石化(1314) 台聚(1304)
國喬(1312) 亞聚(1308) 南紡(1440) 力麗(1444) 中纖(1718)
長榮(2603) 萬海(2615) 長榮航(2618) 華榮(1608) 東和鋼鐵(2006)
允強(2034) 彰源(2030) 聚亨(2022) 方土昶(6265) 大亞(1609)
京元電子(2449) 太子(2511) 群聯(8299) 創意(3443) 榮剛(5009)
華邦電(2344) 威剛(3260) 伍豐(8076) 華紙(1905) 永豐餘(1907)
正隆(1904) 欣銓(3264) 泰鼎-KY(4927) 美而快(5321) 德宏(5475)
精星(8183) 燿華(2367) 華通(2313) 常珵(8097) 信音(6126)
僑威(3078) 鉅祥(2476) 錦明(3230) 廣運(6125) 華興(6164)
光寶科(2301) 久元(6261) 華新科(2492) 佳邦(6284) 力致(3483)
安碁(6174) 強茂(2481) 台半(5425) 朋程(8255) 熱映(3373)
長興(1717) 台康生技(6589) 高端疫苗(6547) 春源(2010) 合一(4743)
長科*(6548) 驊訊(6237) 聚和(6509) 界霖(5285) 廷鑫(2358)
6.賣超前20名：
金融股：
台新金(2887) 富邦金(2881)
電子股：
聯電(2303) 旺宏(2337) 華邦電(2344) 友達(2409) 宏碁(2353)
鴻海(2317) 南茂(8150) 緯創(3231) 欣銓(3264) 精英(2331)
仁寶(2324)
傳產股：
長榮(2603) 大同(2371) 中鋼(2002) 正新(2105) 萬海(2615)
嘉里大榮(2608) 大成鋼(2027)
(時報資訊)