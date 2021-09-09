【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210908)
1.外資連續買超五日以上的股票：
台灣大(3045) 國泰金(2882) 南亞(1303) 王道銀行(2897) 華南金(2880)
第一金(2892) 鴻準(2354) 台嘉碩(3221)
2.連續買超四日的股票：
中信金(2891) 台泥(1101) 合庫金(5880) 新光金(2888) 兆豐金(2886)
中壽(2823) 台化(1326) 晶豪科(3006) 力旺(3529)
3.連續買超三日的股票：
宏捷科(8086) 聯發科(2454) 陽明(2609) 台航(2617) 立凱-KY(5227)
4.連續買超二日的股票：
上海商銀(5876) 統一超(2912) 寶成(9904) 東捷(8064) 金居(8358)
零壹(3029) 中天(4128) 宜鼎(5289) 中美實(4702) 盛餘(2029)
聯華(1229) 創惟(6104) 金寶(2312) 精華(1565) 上銀(2049)
龍巖(5530) 益航(2601) 豐興(2015) 聯合再生(3576) 原相(3227)
世界(5347) 台玻(1802) 精材(3374) 台光電(2383) 譜瑞-KY(4966)
昇達科(3491) 金像電(2368) 欣興(3037) 律勝(3354) 建榮(5340)
良維(6290) 萬泰科(6190) 耀勝(3207) 元太(8069) 旺矽(6223)
全新(2455) 華容(5328) 九豪(6127) 加高(8182) 晶焱(6411)
太景*-KY(4157) 天鈺(4961) 威健(3033)
5.轉賣為買的股票：
台積電(2330) 元大金(2885) 統一(1216) 嘉泥(1103) 晶宏(3141)
群創(3481) 中航(2612) 漢磊(3707) 彩晶(6116) 玉山金(2884)
臺企銀(2834) 裕民(2606) 中菲行(5609) 台驊投控(2636) 中美晶(5483)
智原(3035) 鈺創(5351) 菱生(2369) 同欣電(6271) 台燿(6274)
南電(8046) 一詮(2486) 福華(8085) 光磊(2340) 立敦(6175)
越峰(8121) 奇鋐(3017) 晶技(3042) 健和興(3003) 志信(2611)
6.買超前20名：
金融股：
臺企銀(2834) 中信金(2891) 元大金(2885) 華南金(2880) 第一金(2892)
永豐金(2890)
電子股：
光磊(2340) 群創(3481) 台積電(2330) 菱生(2369) 金像電(2368)
聯合再生(3576) 宏捷科(8086) 漢磊(3707) 同欣電(6271)
傳產股：
陽明(2609) 台泥(1101) 台玻(1802) 益航(2601) 裕民(2606)
(時報資訊)